Четыре человека пострадало в ДТП в центре Киева

Четыре человека пострадало в результате дорожно-транспортного происшествия в Киеве, водитель находится в критическом состоянии, сообщило издание dtp.kiev.ua.

"Тяжёлое ДТП авария с пострадавшими в Киеве на проспекте Победы 34 за Зоопарком. Проспект перекрыт, BMW на высокой скорости протаранил автомобиль аварийной службы. Девушка водитель автомобиля BMW в критическом состоянии, передний пассажир в тяжёлом, двое пассажиров сзади - средней тяжести", – говорится в сообщении на странице издания в Фейсбук в субботу вечером.