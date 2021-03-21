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01:32 21.03.2021

Четыре человека пострадало в ДТП в центре Киева

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Четыре человека пострадало в ДТП в центре Киева

Четыре человека пострадало в результате дорожно-транспортного происшествия в Киеве, водитель находится в критическом состоянии, сообщило издание dtp.kiev.ua.

"Тяжёлое ДТП авария с пострадавшими в Киеве на проспекте Победы 34 за Зоопарком. Проспект перекрыт, BMW на высокой скорости протаранил автомобиль аварийной службы. Девушка водитель автомобиля BMW в критическом состоянии, передний пассажир в тяжёлом, двое пассажиров сзади - средней тяжести", – говорится в сообщении на странице издания в Фейсбук в субботу вечером.

 

Теги: #киев #пострадавшие #дтп
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