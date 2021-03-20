Суд в США приговорил россиянина Медведева к 10 годам тюрьмы за киберпреступления

Суд в американском штате Невада приговорил гражданина РФ Сергея Медведева к десяти годам тюрьмы за киберпреступления, сообщает Минюст США.

Согласно материалам обвинения, россиянин, известный как Stells, Segmed и Serjbear, в ноябре 2010 года основал Infraud Organization вместе с украинцем Святославом Бондаренко, известным как Obnon, Rector Helkern.

"От Infraud Organization пострадали миллионы человек во всех 50 штатах США. Ее деятельность привела к финансовым потерям в $568 млн", - отмечается в пресс-релизе американского Минюста.

Другого фигуранта дела , гражданина Северной Македонии Марко Леопарда, суд приговорил в этот день к пяти годам тюремного заключения.

Infraud Organization занималась покупкой и продажей незаконно полученных данных: к примеру, информацией о банковских картах, о документах. Также она занималась торговлей вредоносными компьютерными программами.

В июне 2020 года Медведев признал себя виновным. Деятельность его компании была прекращена правоохранительными органами США в феврале 2018 года.

Кроме Бондаренко, по делу также проходит украинец Алексей Клименко, известный как Grandhost.

Приговоры фигурантам суд выносит в разные дни.