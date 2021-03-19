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23:03 19.03.2021

В ОБСЕ зафиксировали 113 нарушений режима прекращения огня и 35 взрывов на Донбассе за предыдущие сутки

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В ОБСЕ зафиксировали 113 нарушений режима прекращения огня и 35 взрывов на Донбассе за предыдущие сутки

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ ОБСЕ) зафиксировала прирост нарушений режима прекращения огня на Донбассе на протяжении суток 18 марта, сообщается на сайте международной организации.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 113 нарушений режима прекращения огня. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 44 таких нарушения", - сообщается в ежедневном отчёте СММ ОБСЕ, опубликованном на сайте миссии в пятницу, 19 марта.

Как отмечается, большинство нарушений произошло в ночное время южнее населённого пункта Светлодарск, подконтрольного правительству Украины.

В тоже время в Луганской области уже третий день режим тишины соблюдается. 

Миссия зафиксировала боевые бронированные машины (ББМ) и зенитные установки по обе стороны от линии соприкосновения в Донецкой области, а также 5 буксируемых гаубиц, размещенных в нарушение линий отвода, в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.

На участке разведения в районе Петровского была зафиксирована одна очередь из крупнокалиберного пулемета (на неподконтрольной территории).

Свобода передвижения СММ продолжала быть ограниченной.

Как отмечают в ОБСЕ, после заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до настоящего момента СММ зафиксировала не менее 12 тыс. нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, в том числе 4 523 взрывов, 1 500 пролетевших неопределенных боеприпасов, 149 вспышек дульного пламени, 63 осветительные ракеты, а также не менее 6 375 очередей и выстрелов).

Теги: #отчёт #обсе #украина #донбасс
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