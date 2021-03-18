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16:04 18.03.2021

В Киеве "заминировали" семь станций метро, полицейские проверяют информацию

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В Киеве "заминировали" семь станций метро, полицейские проверяют информацию

Правоохранители Киева проверяют анонимную информацию о минировании нескольких станций столичного метрополитена, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"Сегодня на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о минировании семи станций столичной подземки на всех линиях движения. На место происшествия немедленно выехали полицейские и представители профильных служб", - сказано в сообщении.

Так, правоохранители проверяют объекты на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. На время проверки входы в станции метро ограничены.

События должным образом зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан отдела полиции на станциях метрополитена. По результатам проверки будет дана правовая квалификация.

В свою очередь пресс-служба КП "Киевский метрополитен" сообщила, что закрыты на вход и выход семь станций метро.

"Внимание! Станции: "Театральная" + пересадочный узел на "Золотые ворота"; "Дворец спорта" + пересадочный узел на "Площадь Льва Толстого"; "Площадь Независимости"; "Крещатик"; "Академгородок"; "Красный хутор"; "Героев Днепра" закрыт на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!", - говорится в сообщении на странице в Facebook.

 

Теги: #киев #метро #минирование
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