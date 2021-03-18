Рада не IQOS Friendly - Стефанчук призвал депутатов курить в строго отведенных помещениях

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук призвал народных депутатов использовать IQOS для курения только в строго отведенных местах.

"Хочу обратиться к аппарату Верховной Рады, к народным депутатам: Верховная Рада не является IQOS Friendly, поэтому я очень прошу использовать их только в отведенных местах. Я буду очень благодарен, потому что уважение к правам человека начинается с того, что мы создаём необходимые возможности", - отметил первый вице-спикер.

Так он отреагировал на обращение народного депутата Александра Лукашова (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь").

"Я хотел бы обратить коллективное внимание депутатов на то, что возле правового входа в сессионный зал потерял сознание полицейский, потому что он задыхается от той вони от IQOSов, там в кулуарах невозможно находиться", - сказал Лукашов во время заседания Рады в четверг.