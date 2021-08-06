Экономика

21:00 06.08.2021

Philip Morris прекратила продажи IQOS в Беларуси из-за санкций Евросоюза

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Philip Morris прекратила продажи IQOS в Беларуси из-за санкций Евросоюза

Компания Philip Morris (PM) прекратила поставки систем нагревания табака IQOS в Беларусь, заявил финансовый директор компании Эммануэль Бабо (Emmanuel Babeau) время конференции по итогам работы PM во втором квартале.

Текст выступления финдиректора размещен в опубликованных компанией материалах конференции.

"Обратите внимание, что после недавних международных санкций IQOS больше не продается в Беларуси, где мы достигли почти 7% продаж в Минске во втором квартале", - сказал Бабо, представляя итоги работы PM во втором квартале.

При этом, по его словам, наблюдается широкий рост продаж устройств во всем регионе Восточной Европы, в том числе значительный вклад вносят Украина, Казахстан и Юго-Восточная Европа.

В материалах конференции отмечается, что поставки IQOS в Беларусь прекращены с июля.

В конце июня Совет ЕС принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции предусматривают в том числе запрет на поставку в республику материалов и товаров для производства табачных изделий, запрет на торговлю и транзит отдельных видов калийных удобрений, нефтепродуктов, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Ранее, 21 июня, ЕС ввел персональные санкции против 78 белорусских физических лиц и 8 организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии. В частности, санкции затронули Минский автозавод, Белорусский автозавод, ННК и другие компании. С учетом ранее принятых мер в общей сложности под персональными санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Беларуси.

В санкционном списке ЕС фигурирует белорусский предприниматель Алексей Олексин, компании которого сотрудничали с Philip Morris по поставкам в республику IQOS.

Параллельно с ЕС санкционные списки в отношении Беларуси расширили США, Великобритания и Канада.

Теги: #iqos #прекращение #поставки #беларусь
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