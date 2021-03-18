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10:51 18.03.2021

Зеленский поблагодарил глав МИД стран G7 за поддержку "Крымской платформы"

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Зеленский поблагодарил глав МИД стран G7 за поддержку "Крымской платформы"

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) за поддержку Крымской платформы и противодействию агрессии РФ.

"Это настоящий жест дружбы - поддержать нашу инициативу по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму и прекращения российской агрессии. Украина движется к миру", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также приветствовал сильный сигнал поддержки Украины и осуждения агрессии РФ от министров иностранных дел G7.

"Россия - сторона конфликта, не посредник, должна разблокировать мирный процесс. Оправдать оккупацию Крыма никогда не удастся. Прочная поддержка Крымской платформы", - подчеркнул он.

Согласно опубликованному в четверг на сайте Министерства иностранных дел Великобритании заявлению, главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и Высокий представитель Европейского Союза осуждают продолжающихся действий России по подрыву суверенитета Украины, территориального целостности и независимости.

"Мы безоговорочно осуждаем временную оккупацию Россией Автономной Республики Крым и города Севастополя. Попытки России узаконить его не признаются и не будут признаны. Мы осуждаем нарушения Россией прав человека на полуострове, особенно крымских татар. Мы призываем Россию соблюдать свои международные обязательства, предоставить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех несправедливо задержанных. Мы приветствуем инициативу Украины по созданию Международной Крымской платформы для консолидации усилий международного сообщества по Крыму", - подчеркивается в заявлении.

Кроме того, министры иностранных дел стран G7 решительно выступают против продолжающейся дестабилизации Россией Украины, особенно в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Полное выполнение Минских соглашений - это путь к миру. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником… Мы подтверждаем важность соблюдения режима прекращения огня как основополагающего для любого прогресса на пути к мирному урегулированию конфликта. Мы высоко оцениваем неустанные усилия Франции и Германии в рамках Нормандского формата по дипломатическому пути урегулирования конфликта, и подтверждаем нашу готовность оказывать дальнейшую поддержку этим усилиям", - заявили в G7.

Так, министры призвали все стороны полностью выполнять Минские соглашения, и подчеркнули важность конструктивного участия РФ в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе с целью достижения справедливого и прочного политического урегулирования конфликта.

"Большая семерка" по-прежнему полностью привержена осуществлению санкций и будет продолжать поддерживать Украину в поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности в рамках ее международно признанных границ. Крым - это Украина", - подытожили министры.

 

Теги: #g7 #крымская_платформа
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