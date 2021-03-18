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06:59 18.03.2021

Посол России в США Антонов вылетит в Москву для консультаций 20 марта

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Посол России в США Антонов вылетит в Москву для консультаций 20 марта

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов направится 20 марта на консультации в Москву, где в ходе встреч планируется обсудить пути выправления российско-американских отношений, заявили в российском посольстве в США.

"Посол России в США А.Антонов вылетает 20 марта в Москву на консультации. В ходе встреч в МИД России и других ведомствах планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей", - говорится в распространённом комментарии посольства в связи с приглашением посла на консультации в Москву.

В российской дипмиссии отметили, что "сложившаяся ситуация стала следствием целенаправленной политики Вашингтона, который на протяжении последних лет, по сути сознательно, заводил двустороннее взаимодействие в тупик".

"Неконструктивный курс администрации в отношении нашей страны не отвечает интересам России и США, а отдельные непродуманные заявления американских руководителей и вовсе ставят под угрозу обрушения и без того избыточно конфронтационные отношения", - подчеркнули российские дипломаты.

В Посольстве заявили, что Россия выступает за "налаживание диалога двух постоянных членов Совета Безопасности ООН, несущих особую ответственность за международный мир и безопасность".

"Исходим из того, что добрые и прагматичные связи между Россией и США отвечают чаяниям народов наших государств и международного сообщества", - заключили в российской дипмиссии.

Накануне в МИД РФ сообщили, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву на консультации, проводимые с целью проанализировать, "что делать и куда двигаться в контексте отношений с США".

Теги: #сша #посол #россия #консультации
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