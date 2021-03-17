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21:24 17.03.2021

Разумков считает, что Рада соберет необходимое количество голосов для денонсации Харьковских соглашений

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Разумков считает, что Рада соберет необходимое количество голосов для денонсации Харьковских соглашений

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в парламенте есть необходимо количество голосов для принятия законопроекта "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины" (№0095).

"Я думаю, что он появится (в повестке дня сессии Рады, – ИФ). Как и любой другой законопроект, он был расписан, сейчас буде находиться в комитете, который обработает, и после этого у него есть шансы попасть в зал Верховной Рады. Думаю, что сегодня он абсолютно спокойно может быть рассмотрен в стенах Верховной Рады… Мне кажется, что именно по состоянию на сегодня есть большая вероятность того, что необходимое количество голосов (минимум 226, – ИФ) за принятие этого законопроекта будет набрано", – отметил Разумков в эфире 5 канала.

При этом он сказал, что поддерживает возможность принятие законопроекта и подчеркнул, что после оккупации Россией украинского Крыма "странно, когда такой документ (Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, – ИФ) сохраняется в качестве законодательного акта в правовом поле Украины".

Как сообщалось, народные депутаты из фракции "Слуга народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №0095 "О денонсации Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины".

Ранее на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решили поручить СБУ обстоятельства голосования в 2010 году по ратификации Харьковских соглашений о продлении пребывания ЧФ РФ в Крыму до 2042 года.

"Есть отдельное поручение СБУ выяснить, каким способом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если СБУ сочтет необходимым, она должна открыть (производства) по 111 ст. УК (госизмена) к соответствующим лицам", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта на брифинге в Киеве по окончании заседания СНБО.

Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование в отношении должностных лиц органов госвласти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 гг. В частности, расследуются обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады. По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым в 2014 году.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что депутаты не несут ответственность за голосование в зале, поэтому не уверен, что решение СНБО о привлечении депутатов, поддержавших Харьковские соглашения от 2010 года о продлении пребывания ЧФ РФ на территории Украины до 2042 года, может быть реализовано в полном объеме.

16 марта в рамках расследования следователи СБУ провели обыски в Верховной Раде, в частности ее комитетах, Главном научно-экспертном управлении Рады, Совете национальной безопасности и обороны Украины, Министерстве иностранных дел Украины и Кабинете министров Украины. В ведомстве подчеркнули, что во время обысков были найдены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия, в частности, увеличение количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и причинении ущерба экономическим интересам.

 

Теги: #денонсация #рада #харьковские_соглашения
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