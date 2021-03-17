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20:40 17.03.2021

В Киеве запретили доступ зрителей на футбольные матчи - КГГА

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В Киеве запретили доступ зрителей на футбольные матчи - КГГА

В Киеве запрещается доступ зрителей на футбольные матчи, в том числе международные, до стабилизации эпидемической ситуации, сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник.

"В столице ситуация с распространением болезни - сложная. Ежедневно увеличивается количество больных, в том числе и тех, кто нуждается в госпитализации. Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить" – приводит слова Поворозника пресс-служба КГГА.

Соответствующее решение о запрете доступа зрителей на матчи приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Также комиссия приняла решение начать весенние каникулы для учеников столичных заведений общего среднего образования с 18 марта.

"Убежден, такие решения позволят замедлить распространение болезни и хотя бы немного уменьшить нагрузку на больницы", - подчеркнул Поворозник.

Теги: #киев #зрители #кгга #матчи
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