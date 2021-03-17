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18:50 17.03.2021

Комитет экономического развития рекомендовал Раде принять во 2-м чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время

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Комитет экономического развития рекомендовал Раде принять во 2-м чтении законопроект об отмене перехода на летнее и зимнее время

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять законопроект №4201 "Об исчислении времени в Украине" во втором чтении, сообщил член комитета Алексей Мовчан (фракция "Слуга народа").

"Сегодня на комитете экономического развития рекомендовали Верховной Раде Украины принять законопроект "Об исчислении времени в Украине" №4201 во 2 чтении. Согласно ему, Украина останется на киевском времени, которое соответствует второму часовому поясу в шкале Всемирного координированного времени UTC + 2. Простыми словами, мы остаемся на зимнем времени", - написал нардеп в Facebook в среду.

Он уточнил, что такое решение было принято "с учетом европейского направления развития и синхронизации Украины со временем европейских стран".

Мовчан добавил, что принятие закона обеспечит определение на законодательном уровне порядка исчисления времени в Украине, будет способствовать улучшению состояния здоровья граждан и повышению работоспособности населения.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 марта в первом чтении поддержала законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201), предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине. В заключительных положениях законопроекта отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

До этого, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа") объясняла, что, в случае, если Рада успеет принять законопроект в целом до 25 марта 2021 года, то депутаты исключат данную норму из финального текста документа и он вступит в силу сразу же после опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Следовательно, в Украине больше не будет необходимости переводить часы на летнее время, которая в этом году должна наступить 28 марта. Вместе с тем, как отмечала парламентарий, если же возникнут какие-либо трудности и Рада не успеет проголосовать за принятие соответствующего закона, то "мы еще дважды переведём часы, но 25 октября – в последний раз".

Позже Пидласа заявила, что парламент может рассмотреть законопроект о переводе часов во время заседания 19 марта.

 

Теги: #время #перевод
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