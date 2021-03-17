В Ивано-Франковске сокращается количество госпитализаций пациентов с COVID-19

В Ивано-Франковске в течение последних пяти дней наблюдается сокращение количества пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

"Имеем сегодня положительную тенденцию к тому, что количество пациентов уменьшается, и госпитализируем меньше людей", - заявил Марцинкив в видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook в среду.

Он уточнил, что по состоянию на 17 марта в городских больницах находятся 649 пациентов с COVID-19, из них 33 – в реанимационных отделениях.