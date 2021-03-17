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16:41 17.03.2021

В Ивано-Франковске сокращается количество госпитализаций пациентов с COVID-19

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В Ивано-Франковске сокращается количество госпитализаций пациентов с COVID-19

В Ивано-Франковске в течение последних пяти дней наблюдается сокращение количества пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

"Имеем сегодня положительную тенденцию к тому, что количество пациентов уменьшается, и госпитализируем меньше людей", - заявил Марцинкив в видеообращении, обнародованном в соцсети Facebook в среду.

Он уточнил, что по состоянию на 17 марта в городских больницах находятся 649 пациентов с COVID-19, из них 33 – в реанимационных отделениях.

 

Теги: #марцинкив #коронавирус #ивано_франковск
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