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16:37 17.03.2021

Спецзаседание КСУ по рассмотрению обращения следователя ГБР было сорвано из-за недопуска Тупицкого в помещение суда – источник

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Спецзаседание КСУ по рассмотрению обращения следователя ГБР было сорвано из-за недопуска Тупицкого в помещение суда – источник

Специальное пленарное заседание Конституционного Суда по рассмотрению обращения следователя Государственного бюро расследований, которое было запланировано на 14:30, сорвалось из-за недопуска работниками Управления государственной охраны Украины главы КСУ Александра Тупицкого в помещение суда, сообщают источники агентства "Интерфакс-Украина" в КСУ.

Ранее сообщалось, что специальное пленарное заседание созывается "для рассмотрения обращения следователя – заместителя руководителя управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований А.Яблонского от 9 марта".

Заседание должно было пройти в закрытом режиме. Источники агентства сообщали, что точной информации, о каких именно материалах и фактах идет речь в обращении следователя ГБР, у них нет, но, вероятнее всего, они были связаны с расследованием уголовных производств, в которых фигурирует Тупицкий.

На заседании Большой палаты КС 11 марта заместитель главы КС Сергей Головатый сообщил, что 17 марта состоится специальное планарное заседание, на котором будет рассмотрен вопрос дисциплинарной ответственности Тупицкого.

Вместе с тем, как указано в повестке дня КСУ на среду, в 12:00 в КСУ также должно было пройти специальное пленарное заседание, на котором судьи должны были рассмотреть вопрос относительно заявления председателя Всеукраинской политической партии "Братство" Дмитрия Корчинского о несоответствии судьи Конституционного Суда Украины Сергея Головатого занимаемой должности.

Теги: #тупицкий #кс
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