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15:19 17.03.2021

Венедиктова: вопрос привлечения депутатов к ответственности за голосование по Харьковским соглашениям – большая абстракция

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Венедиктова: вопрос привлечения депутатов к ответственности за голосование по Харьковским соглашениям – большая абстракция

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает преждевременным говорить о возможной персональной ответственности народных депутатов, которые в 2010 году голосовали за Харьковские соглашения о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму.

Она сказала журналистам, что считает провокационным вопрос возможности привлечь к ответственности бывших в то время народных депутатов, в то время как они не несут ответственности за голосование.

Венедиктова напомнила, что в феврале 2021 года было предъявлено подозрение экс-президенту Виктору Януковичу именно по Харьковским соглашениям. "И это подозрение в чем-то является знаковым. Возможно, это поздно сделано – через 11 лет, но все-таки сделано, поэтому необходимо отличать уголовную юстицию… и санкции, которые применяет СНБО", - сказала генпрокурор.

Она подчеркнула, что решения СНБО, в частности, санкции, являются политическими, в то время как действия следствия и прокуроров – вопрос юридической ответственности.

"Поэтому, что касается юридической ответственности депутатов за голосование – это большая абстракция… Будет ли результатом какая-то уголовная ответственности или нет, покажет только расследование", - сказала Венедиктова.

При этом она подчеркнула, что на сегодня "говорить об этом очень рано".

То есть, как пояснила генпрокурор, народных депутатов, конечно же, нельзя привлекать к ответственности за их волеизъявления, когда они выполняют свои программные обещания, но "другое дело, если они нарушают закон с технической позиции, например кнопкодавство".

Как сообщалось, на заседании СНБО Украины решили поручить СБУ расследовать обстоятельства голосования в 2010 году по ратификации "харьковских соглашений" о продлении пребывания ЧФ РФ в Крыму до 2042 года. "Есть отдельное поручение СБУ выяснить, каким способом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если СБУ сочтет необходимым, она должна открыть (производства) по 111 ст.УК (госизмена) к соответствующим лицам", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов 11 марта на брифинге в Киеве по окончании заседания СНБО.

Главное следственное управление СБУ начало досудебное расследование в отношении должностных лиц органов госвласти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 гг. В частности, расследуются обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады. По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым в 2014 году.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напомнил, что депутаты не несут ответственность за голосование в зале, поэтому не уверен, что решение СНБО о привлечении депутатов, поддержавших Харьковские соглашения от 2010 года о продлении пребывания ЧФ РФ на территории Украины до 2042 года, может быть реализовано в полном объеме.

16 марта в рамках расследования следователи СБУ провели обыски в Верховной Раде, в частности ее комитетах, Главном научно-экспертном управлении Рады, Совете национальной безопасности и обороны Украины, Министерстве иностранных дел Украины и Кабинете министров Украины. В ведомстве подчеркнули, что во время обысков были найдены документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия, в частности, увеличение количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и причинении ущерба экономическим интересам.

 

Теги: #венедиктова #харьковские_соглашения
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