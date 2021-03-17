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14:01 17.03.2021

Оборудование для голосования в Раде не обслуживается с 2012 года - нардеп Василенко о причинах задымления пульта

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Оборудование для голосования в Раде не обслуживается с 2012 года - нардеп Василенко о причинах задымления пульта

Член депутатской фракции "Голос" Леся Василенко, чей пульт для голосования задымился в зале пленарных заседаний Верховной Рады, считает причиной возгорания устаревшее оборудование для работы парламентариев, которое уже длительное время не обслуживается после истечения гарантийного срока эксплуатации.

"Причина возгорания в том, что мы на сегодняшний день работаем на рабочих местах, которые давно вышли из эксплуатации, то есть на старых мощностях, которым давали 10 лет гарантии. И с 2012 года фактически гарантия на пульты, за которыми мы работаем как народные депутаты, не распространяется и обслуживание их технической компанией, которая их устанавливала, не ведётся", - сказала Василенко на брифинге в среду в Верховной Раде.

Также в комментарии журналистам она сообщила, что на момент возгорания не была возле своего рабочего места. "В тот момент я была за рабочим местом на два ряда выше, поэтому запах гари я почувствовала уже, наверное, тогда, когда услышала слово "горит". Потом я обернулась и увидела, что горит как раз именно мое рабочее место", - рассказала депутат.

Около 13:00 в среду председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе парламента на 15 минут. Позже стало известно, что это связанно с возгоранием пульта для голосований одного из народных депутатов.

Как сообщалось, 2 марта Верховная Рада начала использовать в зале пленарных заседаний считывающую отпечаток пальца сенсорную кнопку.

Теги: #голосование #рада #задымление
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