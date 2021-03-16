Каждый пятый выпускник собирается поступать в иностранный вуз - опрос

20% выпускников собираются поступать в иностранный вуз, свидетельствуют результаты социологического исследования "Образование в Украине: как украинские школы пережили первые волны карантина".

В частности, 32% респондентов считают, что лучше обучатся в топовом украинском вузе, чем в Европе, США и Канаде, 30% считают, что обучатся необходимо только в Украине, 20% - только за границей, а 20% затруднились ответить.

Также 61% респондентов считают, что университет – это важное пространство социализации, поиска друзей и будущих партнеров. 49% респондентов считают, что в обществе сложился определенный стереотип о том, что образование является залогом успеха, а еще 49% отмечают, что университет дает возможность попробовать основать бизнес с минимальным риском.

Онлайн-исследование проведено Украинским институтом будущего в партнерстве с "Нью Имидж Маркетинг Групп" с 25 февраля по 4 марта 2021 года.

Было опрошено 1 353 респондента. Статистическая погрешность 3,5%.