Запорожская АЭС вывела в плановый ремонт блок №3

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) вывела блок №3 в средний плановый ремонт, сообщила пресс-служба станции.

"16 марта 2021 в 00 часов 02 минуты энергоблок №3 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в средний планово-предупредительный ремонт", – говорится в сообщении, обнародованном во вторник утром.

В настоящее время в работе находятся 4 энергоблоков ЗАЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 3990 МВт.

"Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет", – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что радиационный фон в районе расположения ЗАЭС и в санитарно-защитной зоне (территория вокруг АЭС радиусом 2,5 км) - 8-12 микрорентген в час, что соответствует естественному радиационному фону.