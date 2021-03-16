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05:02 16.03.2021

Британский премьер попытается доказать парламенту, что страна играет важную роль на мировой арене – СМИ

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Британский премьер попытается доказать парламенту, что страна играет важную роль на мировой арене – СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник выступит в парламенте с комплексным обзором по вопросам внешней политики и национальной безопасности и постарается доказать, что страна продолжает играть важную роль в мировой политике и имеет влияние на глобальную ситуацию в мире, сообщают СМИ.

"Я глубоко оптимистичен в отношении места Великобритании в мире и нашей способности воспользоваться открывающимися возможностями", - скажет Джонсон. В документе, который он представит, излагаются приоритеты внешней политики страны после Brexit, говорится в сообщениях.

Ожидается, что Джонсон выступит с презентацией самого масштабного после окончания холодной войны обзора в парламенте в 11:30 по Гринвичу.

Премьер намерен подчеркнуть важность активного участия наряду с США в делах Индо-Тихоокеанского региона. В частности, он считает, что этот район все больше превращается в "геополитический центр мира". Этим, отмечают СМИ, Джонсон будет мотивировать планы отправки в регион британского авианосца Queen Elizabeth, хотя это и может обострить военную напряженность в Южно-Китайском море.

 

Теги: #великобритания #политика #джонсон #роль
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