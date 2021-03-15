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21:43 15.03.2021

Украина впервые примет участие в международных соревнованиях "Warriorgames" – Зеленский

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Украина впервые примет участие в международных соревнованиях "Warriorgames" – Зеленский

Украина впервые примет участие в международных соревнованиях "Warriorgames" проходящих в США, 40 украинских ветеранов будут соревноваться с командами из разных стран мира, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина впервые примет участие в международных соревнованиях "Warriorgames" в США для ветеранов и военнослужащих. 40 наших воинов будут соревноваться с командами из США, Канады, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Грузии, Дании. С нетерпением жду встречи с теми, кто пройдет национальный отбор и попадет в команду Украины", -  написал Зеленский в своем аккаунте в Твиттере в понедельник вечером.

 

Теги: #сша #соревнования #украина
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