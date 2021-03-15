Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением Covid-19

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко призывает руководство страны созвать срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны для наработки плана преодоления распространения коронавирусной болезни.

"Просьба (к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, - ИФ): обратиться к президенту страны срочно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны при участии руководителей парламентских фракций и групп. Украина нуждается сейчас в объединении все усилий, чтобы защитить людей... Это заседание должно предложить прямой и конкретный путь выхода, в частности мы хотим предложить наш антиковидный план", - сказал Порошенко во время согласительного совета в Верховной Рады в понедельник.