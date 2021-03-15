События

12:16 15.03.2021

Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением Covid-19

1 мин читать
Порошенко призывает созвать срочное заседание СНБО по ситуации с распространением Covid-19

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко призывает руководство страны созвать срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны для наработки плана преодоления распространения коронавирусной болезни.

"Просьба (к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, - ИФ): обратиться к президенту страны срочно созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны при участии руководителей парламентских фракций и групп. Украина нуждается сейчас в объединении все усилий, чтобы защитить людей... Это заседание должно предложить прямой и конкретный путь выхода, в частности мы хотим предложить наш антиковидный план", - сказал Порошенко во время согласительного совета в Верховной Рады в понедельник.

Теги: #снбо #порошенко #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:13 15.03.2021
В Киеве за сутки выявлены 313 новых случаев COVID-19

В Киеве за сутки выявлены 313 новых случаев COVID-19

08:28 15.03.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 119,8 млн, число жертв - 2,65 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 119,8 млн, число жертв - 2,65 млн

08:16 15.03.2021
В Украине за сутки 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 491 человек

В Украине за сутки 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 491 человек

22:25 14.03.2021
В Молдове сократился суточный прирост новых заражений COVID-19

В Молдове сократился суточный прирост новых заражений COVID-19

18:27 14.03.2021
Парижские больницы не справляются с наплывом пациентов с COVID-19

Парижские больницы не справляются с наплывом пациентов с COVID-19

12:42 14.03.2021
Порошенко: Бесстрашные добровольцы стали первым надежным щитом в войне с российским агрессором

Порошенко: Бесстрашные добровольцы стали первым надежным щитом в войне с российским агрессором

11:54 14.03.2021
В Киеве за сутки выявили 439 больных коронавирусом

В Киеве за сутки выявили 439 больных коронавирусом

08:24 14.03.2021
В Украине за сутки 9 012 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 2 743 человек

В Украине за сутки 9 012 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 2 743 человек

08:08 14.03.2021
В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 37 млн человек

В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 37 млн человек

00:54 14.03.2021
Порошенко призывает вакцинировать как можно большее число украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний

Порошенко призывает вакцинировать как можно большее число украинцев и тем самым разорвать цепь заболеваний

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВКУ исключил из состава Объединение украинских обществ Латвии за пророссийскую позицию

В Украине за сутки 6 792 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 3 491 человек

Два человека погибло в ДТП в Киеве

С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не было

Под Торецком ранен украинский военный – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Кулеба: новые стандарты работы посольств сделают их еще более эффективными и мобильными

Власть провалила борьбу с COVID-19, убеждена Тимошенко

МВД прогнозирует снижение смертности на дорогах более чем на 10% благодаря закону об усилении ответственности за нарушение ПДД

"Слуга народа" инициирует создание ВСК после публикации разговора Медведчука и Суркова

Рада пригласит Степанова в пятницу на час вопросов к правительству

Верховный суд отложил рассмотрение кассации на приговор Януковичу до 12 апреля

Рада сможет рассмотреть на текущей неделе президентский законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование

В "Слуге народа" предлагают пригласить в пятницу Авакова для доклада в Раде

Президент Литвы выступит в Раде 18 марта

"Укравтодор" начал ремонт объездной дороги Харькова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА