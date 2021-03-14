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18:00 14.03.2021

Под Торецком ранен украинский военный – штаб ООС

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Под Торецком ранен украинский военный – штаб ООС

Украинский военнослужащий получил пулевое ранение вследствие обстрела, который вели российские наемники в районе пгт Пивденное Торецкого горсовета Донецкой области в воскресенье.

"Вследствие вражеских обстрелов позиций украинских подразделений один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил пулевое ранение. Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья украинского защитника – удовлетворительное", - говорится в сообщении на странице операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

По данным штаба, под Пивденным противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Всего же с начала суток 14 марта по состоянию на 17.00 российские наемники девять раз обстреляли подразделения украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил. В ходе обстрелов также применялись противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем.

"На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь. Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает соблюдать существующие договоренности", - говорится в сообщении.

Пиротехнические расчеты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям разминировали в районе проведения операции Объединенных сил в воскресенье более 3 га территории и передали на уничтожение 77 взрывоопасных предметов.

Теги: #оос #ранение #военный
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