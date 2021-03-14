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08:08 14.03.2021

В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 37 млн человек

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В США от COVID-19 полностью вакцинировано почти 37 млн человек

В Соединенных Штатах с начала кампании вакцинации населения от коронавируса по состоянию на 06:00 субботы по американскому восточному времени уже введена 105 млн 703 тыс. 501 доза вакцин, говорится в сообщении Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

При этом 36 млн 929 тыс. 777 человек полностью вакцинированы, сообщают центры.

Они отметили, что учтено применение вакцин Moderna, Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

К этому времени за весь период кампании по стране уже распределено 135 млн 846 тыс. 665 доз препаратов.

С начала пандемии коронавируса в Соединенных Штатах выявлено 29,3 млн случаев заражения коронавирусом, от связанных с инфекцией заболеваний скончались более 530 тыс. человек.

Теги: #сша #вакцинация #кампания #коронавирус
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