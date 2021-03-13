Зеленский поздравил Папу Римского Франциска с годовщиной избрания

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Папу Римского Франциска I с восьмой годовщиной избрания.

"Ваше святейшество Папа Франциск уже 8 лет на престоле учит человечество доброте и милосердию. Мир менялся, но неизменно искренними были молитвы за мир, в частности на востоке Украины. Спасибо Вашему святейшеству за инициативу "Папа для Украины", которая стала проявлением любви и поддержки для жителей Донбасса", - написал Зеленский в соцсети Twitter.