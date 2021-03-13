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04:44 13.03.2021

Глава Генштаба ВСУ и председатель военного комитета НАТО обсудили обсудили текущую ситуацию в Донбассе – Генштаб

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Глава Генштаба ВСУ и председатель военного комитета НАТО обсудили обсудили текущую ситуацию в Донбассе – Генштаб

12 марта главнокомандующий Генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак провел телефонный разговор с председателем Военного комитета НАТО, главным маршалом авиации Стюартом Пичем, во время которого обсуждались текущая ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и дальнейшее развитие военного сотрудничества между Украиной и НАТО, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Главком ВСУ проинформировал главного маршала авиации Пича о текущей ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

"Вооруженная агрессия России в Донбассе является основной угрозой не только для Украины и ее национальной безопасности, а для безопасности и стабильности всех стран Альянса", - отметил Хомчак

Особое внимание во время разговора стороны уделили дальнейшему развитию военного сотрудничества между Украиной и НАТО.

"В ходе телефонного разговора генерал-полковник Руслан Хомчак поблагодарил за поддержку НАТО нашего государства и отметил, что диалог Вооруженных сил Украины и НАТО сохраняет положительную динамику….Кроме того, собеседники договорились координировать дальнейшие совместные усилия по углублению сотрудничества между НАТО и Украиной в рамках Программы расширенных возможностей НАТО, в том числе и во время очередного заседания Военного комитета НАТО с Украиной во второй половине марта этого года в Брюсселе", - подытожили в Генштабе ВСУ.

Теги: #генштаб #украина #сотрудничество #нато
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