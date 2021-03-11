Министр Ткаченко анонсировал создание онлайн-музея российской дезинформации

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко анонсировал создание системы анализа контента и музея российской дезинформации, а также меры по повышению уровня медиаграмотности населения, блокированию ботоферм и каналов распространения дезинформации в рамках работы Центра противодействия дезинформации.

"Цель создания Центра – это в первую очередь нейтрализация влияния дезинформации и манипулятивной информации и быстрое и проактивное реагирование на ключевые темы, по которым распространяются фейки и пропаганда", - сказал Ткаченко на всеукраинском форуме "Украина 30" на тему: "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в четверг в Киеве.

По его словам, основными направлениями деятельности Центра являются выявление дезинформации, реагирование на ее появление, противодействие ей, просветительство и коммуникационные проекты.

Выявление будет осуществляться путем сбора информации при помощи сети фактчекеров, сотрудничества с СНБО, другими органами власти и организациями. Далее будет проходить оценка информации и определение ключевых тем, требующих реагирования. В перспективе предусматривается существование собственной системы контент-анализа – Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Реагирование будет происходить на ключевые темы, по которым распространяется дезинформация или манипуляционная информация. Противодействие будет происходить через составление карты выявленных ботоферм и осуществления мер по их блокированию. Также предполагается разработка изменений в законодательство о расширении санкций за распространение дезинформации.

В рамках просветительства будет происходить разработка и распространение материалов о том, как работает дезинформация. Также будет повышаться уровень медиаграмотности населения и формироваться критическое мышление.

Коммуникационные проекты будут включать: создание онлайн-музея российской дезинформации и манипуляций, создание рейтинга "фейкометов", конкурс на лучший проект "Как работает дезинформация и манипуляционная информация".

В своей работе Центр будет сотрудничать с фактчекинговыми организациями: StopeFake, DFRLab, Open Information Partnership, VoxCheck, Телсти.org.ua, NDI, Internews Ukraine, Украинский кризисный медиа центр, Детектор медиа.