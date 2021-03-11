Центр противодействия дезинформации начнет работать на следующей неделе – Ермак

Центр противодействия дезинформации может заработать уже на следующей неделе, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Во исполнение поручения президента в ближайшее время, в ближайшие дни, я бы сказал, начнёт свою работу Международный центр противодействия дезинформации, который будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны. Этот орган не является и не будет политическим. Президент будет осуществлять необходимый контроль и следить за деятельностью. Я уверен, что уже на следующей неделе такой центр начнёт свою работу", - заявил Ермак на форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в четверг в Киеве.

По словам Ермака, инициатива по созданию Центра "вызвана сегодняшними событиями в Украине, есть также большая необходимость в том, чтобы этот центр очень быстро стал мощным инструментом борьбы с дезинформацией".

Глава ОП выразил надежду, что в скором времени можно будет увидеть первые результаты работы Центра противодействия дезинформации.

Он добавил, что в Украине "уже есть подтверждение и заинтересованность международных партнёров участвовать в данном центре".

Кроме того, в работе Центра противодействия дезинформации заинтересована украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию на Донбассе.

"Могу сказать от себя лично как человек, который представляет Украину на такой важной международной площадке, как Нормандский формат. Наша делегация, которая представляет Украину в Трёхсторонней контактной группе в Минске, абсолютно заинтересована, чтобы этот центр начал работать, оказывал поддержку, потому что важные, но столь необходимые переговоры, которые там проходят, - сегодня тоже являются объектом дезинформации и манипуляции", - сказал Ермак.