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10:29 11.03.2021

ОАСК открыл производство по иску Минюста о запрете "Партии Шария"

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ОАСК открыл производство по иску Минюста о запрете "Партии Шария"

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Министерства юстиции Украины к политической партии "Партия Шария", сообщается на сайте суда.

"Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме Минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария", - говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба ОАСК, суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства с вызовом сторон. Судебное заседание по делу назначено на 6 апреля 2021 года.

Как сообщалось, в феврале блогер и лидер "Партия Шария" Анатолий Шарий был извещен о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч.1 ст.111 "Государственная измена" и ч.1 ст.161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Правоохранители сообщили, что целью Шария было обострение общественно-политической ситуации в Украине и разжигание межнациональной и межконфессиональной ненависти внутри украинского государства.

По данным СМИ, Шарий проживает в настоящее время в Испании. Его вызвали для участия в допросе в качестве подозреваемого, однако он на допрос не явился, после чего был объявлен в государственный розыск.

1 марта Служба безопасности Украины в рамках досудебного расследования по делу блогера Анатолия Шария выявила факт внесения заведомо неправдивых данных во время перерегистрации "Партии Шария".

Теги: #партия_шария #оаск
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