Таиланд разрешил туристам проходить карантин на яхтах

Правительство Таиланда разрешило иностранным туристам проходить обязательный двухнедельный карантин на яхтах, сообщает Nikkei Asia в среду.

"Гости Таиланда теперь могут коротать обязательный двухнедельный карантин на яхте. Такое разрешение дано в рамках работы правительства по возрождению туристической индустрии, на долю которой приходится около пятой части валового внутреннего продукта страны", - пишет издание.

В январе власти Таиланда разрешили иностранцам проходить карантин в гольф-клубах.

Программа уже начала работать на Пхукете, где туристы с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус могут провести карантинный период на борту яхты или небольшого круизного судна.

Участники должны носить умный браслет, который отслеживает жизненно важные показатели, включая температуру и артериальное давление, а также - местоположение владельца с помощью GPS. Устройство может передавать информацию даже в море, в радиусе 10 км.

Между тем, ранее правительство Таиланда приняло решение о сокращении с апреля периода обязательного пребывания на карантине для привитых от коронавируса туристов с 14 до 7 дней.