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14:12 10.03.2021

В Украине намерены мониторить экологическую ситуацию на временно оккупированных территориях с помощью спутников

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В Украине намерены мониторить экологическую ситуацию на временно оккупированных территориях с помощью спутников

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий планирует ввести механизм мониторинга экологической ситуации на временно оккупированных территориях с помощью спутников.

"В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины под председательством заместителя министра Вячеслава Шаповалова состоялось совещание по созданию инструментов мониторинга и анализа экологических проблем, которые существуют на временно оккупированных территориях Украины и прилегающих к ним территориях", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что в рамках совещания обсуждались актуальные задачи, стоящие перед Минреинтеграции в сфере мониторинга экологической ситуации и инженерно-транспортной инфраструктуры, оценки рисков по возникновению опасных техногенных событий, в том числе вопросы создания Комплексной системы дистанционного мониторинга и управления временно оккупированными территориями Украины и прилегающими к ним территориями.

"Минреинтеграции совместно с партнерами планирует использовать спутниковые снимки, которые являются самыми надежными источниками информации о территории Украины, где органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия", - говорится в сообщении.

В частности, предусматривается: использование спутниковых снимков для решения экологических задач (контроль развития свалок и их рекультивации, сохранение почв от деградации, улучшение качества воды); использование снимков для мониторинга изменений, происходящих в инженерно-транспортной инфраструктуры (актуализация картографической основы, мониторинг развития/деградации инфраструктуры; моделирование существующих систем); использование спутниковых снимков для мониторинга чрезвычайных ситуаций (выявление участков чрезвычайных ситуаций, мониторинг развития чрезвычайных ситуаций, прогнозирование и оценка убытков).

Теги: #мониторинг #экология #минреинтеграции
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