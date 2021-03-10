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12:25 10.03.2021

Замглавы ОП анонсировал строительство конгресс-холла и музея во Львове

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Замглавы ОП анонсировал строительство конгресс-холла и музея во Львове

Заместитель главы Офиса президента Украины (ОП) Кирилл Тимошенко анонсировал планы по строительству конгресс-холла и музея во Львове в 2021 году.

"Мы нашли участок в границах города, где хочется, и мы над этим сейчас работаем, построить конгресс-центр и большой музей для Львова, которого сейчас не хватает. Это большой комплекс – ивент-холл, конгресс-центр, музейный комплекс", – сообщил Тимошенко на всеукраинском форуме "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм" в среду в Киеве.

По его словам, над проектом будут работать совместно государственные, областные власти и инвесторы. Работу планируют начать уже в этом году.

Теги: #львов #опу #тимошенко #строительство
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