События

07:13 10.03.2021

В больницах Польши остается 22 пострадавших в ДТП украинца, 2 из них в тяжелом состоянии – ГСЧС

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В больницах Польши остается 22 пострадавших в ДТП украинца, 2 из них в тяжелом состоянии – ГСЧС

В больницах Польши находится 22 украинца, которые 6 марта попали в ДТП, двое из них в тяжелом состоянии, сообщили в ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч 10 марта при информации МИД Украины в лечебных учреждениях республики Польша находится 22 человека (из них 2 в тяжелом состоянии)", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в среду.

В ГСЧС подчеркнули, что ситуация находится на контроле МИД Украины.

Как сообщалось, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек и 35 человек госпитализированы в лечебные учреждения. При содействии консулов 24 человека отправили в Украину.

Теги: #пострадавшие #дтп #польша #украина
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