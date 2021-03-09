Греция допустила открытие страны для иностранных туристов после 14 мая

Греция может открыть границы для иностранных туристов с 14 мая, заявил министр туризма страны Харис Теохарис.

Выступая на пресс-конференции в музее Акрополя в рамках крупнейшей в мире туристической выставки ITB в Берлине, проходящей в этом году в онлайн-формате, он сообщил, что в 2021 году Афины готовы приветствовать туристов, которые либо прошли вакцинацию, либо болели и имеют антитела, либо могут показать отрицательный тест.

"На границе, как и в прошлом году, будут делаться выборочные тесты. Но разница в том, что в этом году мы будем использовать экспресс-тесты, что избавит гостей от необходимости ждать результата в течение суток", - сказал Теохарис.

Он подчеркнул, что тесты будут предоставлены за счет правительства Греции, туристам за них не надо будет платить. По словам министра, уже в прошлом году Греция доказала, что может гарантировать каждому посетителю "уникальный опыт безопасного путешествия".

"Благодаря соблюдению рекомендаций органов здравоохранения, мы смогли принимать туристов и делать это безопасно. Мы создали протоколы для каждого вида отдыха и обучили им тысячи сотрудников. В итоге в прошлом году мы приняли более 6 млн туристов", - сказал он.

Власти Греции, по его словам, начнут постепенно снимать ограничения.

"Имея в виду эти протоколы приема туристов, мы готовы открыться к 14 мая. До этого мы будем постепенно снимать ограничения. Мы планируем протестировать наши протоколы в начале апреля на странах ЕС и стран с высоким уровнем вакцинации, таких как Израиль", - добавил министр.

Теохарис также рассказал, что работники туротрасли пройдут вакцинацию в приоритетном порядке после наиболее уязвимых к коронавирусу групп населения. Кроме того, в стране сохранится требование ношения масок, которое будет действовать и для местных жителей, и для туристов.