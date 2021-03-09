Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения в ОРДЛО "российских миротворцев" - Гармаш

Представитель отдельных районов Донецкой области в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Сергей Гармаш считает, что Россия может готовить на Донбассе военную провокацию как повод для введения на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей "российских миротворцев", что позволит "законсервировать конфликт".

"Недовольные ситуацией в Нормандской четвёрке и видя, что теряют инициативу, россияне готовят на Донбассе военную провокацию, которая может стать поводом для введения в ОРДЛО "российских миротворцев"... Цель провокации и введения "миротворцев" – создать на Донбассе новую реальность, которая сделает невыгодные для России немецко-французские "предложения по кластерам" (подготовленным лидерами Нормандской четвёрки шагам по созданию дорожной карты прекращения военного конфликта – ИФ) уже не актуальными, и позволит законсервировать конфликт по Абхазскому образцу (с "гражданами РФ" на линии разграничения)", - сообщил Гармаш на своей странице в Facebook.

По его словам, "это позволит России переформатировать регион в военную базу под видом обезлюдевших "ДНР"-"ЛНР" и возможности возобновления военных действий в любой нужный Москве момент ".

В то же время, Гармаш привёл альтернативный вариант возможного развития событий на фоне эскалации на Донбассе, который связан "с активной подготовкой оккупантов к обороне в случае, если их провокация вызовет контрнаступление ВСУ".

"Либо, Россия и незаконные вооружённые формирования в ОРДЛО действительно готовят провокацию, в которой уже, заранее, обвинили Украину, либо готовят оборонительные рубежи на случай успешной отдачи со стороны ООС", - сообщил он.

По словам Гармаша, сейчас "важно отличить провокацию от наступления, правильно оценивать действия противника и реагировать адекватно, не давая повода для введения "миротворцев".

Источник: https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/3202603586506435