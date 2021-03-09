Зеленский наградил Ирину Дерюгину, Валентину и Виту Семеренко орденом "За заслуги" II и III степени

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 109 украинок по случаю Международного женского дня.

Соответствующий указ №92/2021 от 8 марта опубликован на сайте главы государства.

Так, за значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд 109 украинок были отмечены государственными наградами, в том числе орденами "За заслуги" II и III степеней, орденами княгини Ольги I, II и III степеней, медалями "За воинскую службу Украине", "За безупречную службу" III степени, "Защитнику Отечества", "За спасенную жизнь", "За труд и доблесть".

В частности, среди награжденных - старший тренер Национальной сборной Украины по художественной гимнастике, первый вице-президент Украинской федерации гимнастики Ирина Дерюгина и чемпионка Европы 2020 года по биатлону Валентина Семеренко, которые получили орден "За заслуги" II степени.

Призер чемпионата Европы 2021 года по биатлону Вита Семеренко награждена орденом "За заслуги" III степени, призер чемпионата мира по биатлону 2021 года Елена Пидгрушная - орденом княгини Ольги I степени.

Кроме того, орденом княгини Ольги II степени награждена исполняющая обязанности генерального директора "Киевского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины" Галина Гринчук

Орденом княгини Ольги III степени, в частности, награждены ректор Национального фармацевтического университета (Харьков) Алла Котвицкая, главный консультант Департамента Офиса президента Украины Альбина Саблина.

Согласно указу, девятерых украинок наградили медалью "За военную службу Украине".

Медалью "За спасенную жизнь" награждена врач отделения Областной клинической инфекционной больницы Закарпатского областного совета Моника Марошан.

Указом были присвоены почетные звания, в том числе "Народный артист Украины" и "Заслуженный артист Украины".

Шести учительницам были присвоены почетные звания "Заслуженный учитель Украины". Также шестерым украинкам были присвоены звания "Заслуженный врач Украины".