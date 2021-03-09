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02:19 09.03.2021

В больницах Польши остается 24 пострадавших в ДТП автобуса украинца

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В больницах Польши остается 24 пострадавших в ДТП автобуса украинца

В больницах Польши находится 24 украинца, которые 6 марта попали в ДТП, пятеро из них в критическом состоянии, сообщил телеканал ТСН.

"В больницах Польши остается 24 пострадавших украинцев. Пятеро из них стабильно тяжелые", – говорится в сюжете ТСН. 19:30 в понедельник.

Наиболее критическим польские медики называют состояние 28-летней одесситки. Лишь накануне поздно вечером ее удалось идентифицировать.

"Ее состояние в дальнейшем крайне тяжелое, она в медикаментозном сне, прогнозы не самые благоприятные. Приезжала мама пациентки, узнала дочь. У пострадавшей тяжелая травма головы, было кровоизлияние в мозг, после аварии ее прооперировали. Если состояние стабилизируется, пациентка еще потребует оперативного вмешательства", - цитирует канал представителя воеводского госпиталя в Перемышле Павла Бугира.

В информации отмечается, что 8 марта никого из больницы не выписали, состояние травмированных не позволяет им ехать домой.

"Те пациенты, которые находятся в нашем госпитале, по меньшей мере неделю должны быть в стационаре. Только когда их состояние улучшится и они сами захотят поехать в Украину, мы сможем их выписать", - отметил Бугир.

Как сообщалось, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска "Корчева-Краковец" автобус "Познань-Херсон" (находилось 57 человек, граждане Украины) попал в ДТП, в результате чего погибло 5 человек и 35 человек госпитализированы в лечебные учреждения. При содействии консулов 24 человека отправили в Украину.

В Польше прокуратура предъявила обвинения водителю украинского рейсового автобуса, который в Подкарпатском воеводстве республики попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли пять граждан Украины, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Теги: #пострадавшие #дтп #польша
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