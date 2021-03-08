События

14:35 08.03.2021

В Киеве проходит Марш женщин с требованием ратификации Стамбульской конвенции

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В Киеве проходит Марш женщин с требованием ратификации Стамбульской конвенции

Марш женщин начался на Михайловской площади в центре Киеве в понедельник, 8 марта.

На снимках с места события видно, что в акции приняли участие несколько тысяч человек, участницы держат в руках баннеры и транспаранты "Ратифицируйте Стамбульскую конвенцию", "Феминизм – это свобода выбирать", "Одежда – не намек", "Я училась 6 лет не на украшение коллектива", "Имею право на достойные роды", "День матери и женщины – каждый день", "Хватит прикрывать неравенство традициями", "6 колонна белорусских феминисток".

По данным полиции Киева, участницы мероприятия планируют пойти по улицам Михайловской и Крещатику, через Европейскую площадь по Владимирскому спуску до Почтовой площади.

В центре Киева на соответствующих улицах еще на несколько часов до начала марша уже дежурило множество правоохранителей.

Также на Михайловской области собралось некоторое количество членов общественной организации "Традиции и порядок", которые проводят свою контракцию "Операция спасения феминисток". Участники держат транспаранты: "Нет легализации проституции", "Права человека – от рождения" и "Нет насилию над женщинами – нет стамбульской конвенции". Участников контракции отделял от участников Марша кордон правоохранителей.

Как сообщает издание hromadske, колонна двинулась в 13:26 и в настоящее время ее голова уже подходит к Почтовой площади.

Участницы Марша женщин скандируют: "Свобода, равенство, женская солидарность!", "Женщина - это человек, а не матка и вагина!", "Права женщин - права человека". Лозунг нынешнего Марша – "У пандемии - женское лицо". Таким образом, организаторы хотят привлечь внимание к проблемам, с которыми столкнулись женщины в результате пандемии коронавируса: вырос уровень насилия, женщины составляют большинство работников социальной и медицинской сфер, вынуждены в условиях локдауна сочетать домашние дела, уход за детьми и работу. Они также выступают за сохранение социальных гарантий для тех, кто потерял работу и безопасные условия труда для женщин, занятых в сферах с высоким риском заражения Covid-19.

Несколько участниц марша одеты в традиционные наряды и держат плакаты с украинскими историческими деятельницами, в частности Лесей Украинкой, Соломией Крушельницкой и княгиней Ольгой.

На Марше женщин также замечена ЛГБТ-символика, участница, которая ее принесла, пояснила, что "женщина имеет право сама себя проявлять - в любой идентичности и гендерной ориентации". Кроме того, в марше приняли участие представители организации "TransGeneration", которые выступают против дискриминации по признаку гендера.

Акция проходит мирно, без конфликтов и столкновений.

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция) – международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье.

Законопроект о ратификации Стамбульской конвенции был внесен пятым президентом Украины Петром Порошенко на рассмотрение парламента 8-го созыва в ноябре 2016 года. Но поскольку законопроект не был принят в первом чтении за основу, и в связи с прекращением полномочий президента Украины, которым законопроект был внесен, в соответствии с ч.3 ст.105 Регламента Верховной Рады он был снят с рассмотрения 20 мая 2019 года, в день инаугурации президента Владимира Зеленского.

В начале июня 2020 года в ответе на петицию в Офисе президента заявили, что Зеленский внесет на рассмотрение Рады законопроект о ратификации Стамбульской конвенции после предоставления Министерством иностранных дел Украины.

 

 

 

Теги: #акция #8_марта
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