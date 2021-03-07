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17:56 07.03.2021

В Австрии временно прекратили использование одной партии вакцины AstraZeneca - власти

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В Австрии временно прекратили использование одной партии вакцины AstraZeneca - власти

Австрийские власти приостановили прививки вакциной от COVID-19 (BASG) из одной партии в качестве меры предосторожности в связи с расследованием смерти одного человека и заболевания другого после вакцинации, сообщил в воскресенье Федеральный офис безопасности в здравоохранении (BASG) страны.

"The Federal Office for Safety in Health Care (BASG) получил два сообщения, связанных по времени с вакцинацией из одной и той же партии препарата вакцины в районной клинике Zwettl в провинции Нижняя Австрия", - говорится в сообщении.

49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови, в то время как у 35-летней женщины развилась тромбоэмболия легочной артерии.

"В настоящее время нет никаких доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией", - завили в BASG.

СМИ сообщили, что обе женщины были медсестрами, работавшими в клинике Zwettl.

В качестве меры предосторожности оставшиеся запасы из этой партии больше не выдаются, сообщил федеральный офис.

Информагентство АПА со ссылкой на AstraZeneca сообщило, что компания находится в контакте с австрийскими властями и полностью поддержит расследование.

Теги: #австрия #вакцина
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