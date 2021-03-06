Зеленский, как ожидается, откроет 9 марта очередной форум "Украина 30"

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, откроет 9 марта очередной трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30" на тему "Культура. Медиа. Туризм".

Согласно данным сайта форума, Зеленский выступит в 10.15-10.25. Тема: "Медиа: пропаганда и свобода слова".

Среди тем для обсуждения 9 марта: "Свобода слова в Украине - основа демократии. Борьба с российской пропагандой", "Четкие правила для всех: Закон о медиа", "Доступность телевизионного вещания", "Пиратство и защита авторских прав".