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11:33 06.03.2021

Зеленский, как ожидается, откроет 9 марта очередной форум "Украина 30"

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Зеленский, как ожидается, откроет 9 марта очередной форум "Украина 30"

Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, откроет 9 марта очередной трехдневный Всеукраинский форум "Украина 30" на тему "Культура. Медиа. Туризм".

Согласно данным сайта форума, Зеленский выступит в 10.15-10.25. Тема: "Медиа: пропаганда и свобода слова".

Среди тем для обсуждения 9 марта: "Свобода слова в Украине - основа демократии. Борьба с российской пропагандой", "Четкие правила для всех: Закон о медиа", "Доступность телевизионного вещания", "Пиратство и защита авторских прав".

 

Теги: #украина_30 #зеленский #форум
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