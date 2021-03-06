В Эстонии за минувшие сутки было зарегистрировано 1 542 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии в стране выявлено 73 684 случая заболевания COVID-19, сообщил в субботу департамент здоровья.

Это шестой наивысший суточный показатель заболеваемости после 25 февраля. Накануне в Эстонии было зафиксировано 1 536 случаев.

За сутки скончались семь человек, всего умерли от коронавируса 646 человек.

Всего выздоровел 55 161 человек. Введена как минимум одна доза вакцины 97 858 человек (7,364% от численности населения), курс вакцинации завершен у 43 745 человек (3,292%).

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Эстонии в субботу вступили в силу новые ограничения.

Как сообщила пресс-служба правительства, все непродовольственные магазины и предприятия общественного питания по выходным будут закрыты. Исключение сделано для аптек, магазинов оптики и зоомагазинов, которые смогут работать и по выходным. Запрещены спортивные соревнования, а также спортивные и пропагандирующие подвижный образ жизни мероприятия, школьники продолжат дистанционное обучение, за исключением учащихся 1-4 классы.

Однако, как свидетельствуют данные обнародованного в субботу опроса общественного мнения, 60% населения Эстонии недовольны действиями правительства по предотвращению пандемии коронавируса, 73% считают, что в стране должны быть введены более строгие ограничения.