В Эстонии вступили в силу жесткие ограничения из-за коронавируса

В Эстонии в субботу, 6 марта, вступают в силу новые ограничения в связи с распространением заболеваемости коронавирусом.

Как сообщила пресс-служба правительства, все непродовольственные магазины и предприятия общественного питания по выходным дням будут закрыты. Исключение сделано для аптек, магазинов оптики и зоомагазинов, которые смогут работать и по выходным.

Предприятия общественного питания по будням по-прежнему смогут обслуживать клиентов на месте до 18:00. В работающих магазинах вводится требование 25-процентного присутствия покупателей.

С 6 марта запрещены спортивные соревнования, а также спортивные и пропагандирующие подвижный образ жизни мероприятия. Школьники продолжат дистанционное обучение, за исключением учеников 1-4 классов.

Ограничения первоначально будут действовать до 28 марта, решение об их продлении правительство примет в зависимости от эпидемиологической ситуации, учитывая рекомендации департамента здоровья и ученого совета.

В Эстонии за последние десять дней было установлено пять антирекордов заболеваемости коронавирусом. По данным департамента здоровья, в пятницу положительными оказались 1536, или 20,2% от числа проведенных суточных тестов.

Всего в Эстонии на 1,3 млн населения выявлено 72144 случая заражения, в то время как в соседней Финляндии на более чем 5,5 млн жителей - 60904 случая.