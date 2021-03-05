На Донбассе российские наемники трижды нарушили режим прекращения огня, тяжело ранен боец ВСУ

Российские наемники на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня с начала пятницы, ранен один украинский военный, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Так, вблизи населенного пункта Пески, вооруженные формирования Российской Федерации открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета, а у Авдеевки - из стрелкового оружия", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Также недалеко от населенного пункта Марьинка противник осуществил прицельный обстрел наших позиций из снайперского оружия. Так, огнестрельное ранение получил один украинский воин.

Военнослужащего доставили в лечебное учреждение, он находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают представители военной части и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников. С целью немедленного прекращения огня СЦКК трижды направляла запрос через СММ ОБСЕ на введение режима "Тишина". Однако представители российско-оккупационных войск продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - добавили в штабе ООС.