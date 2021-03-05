Дело группы "черных" лесорубов, в которую входили патрульные, направлено в суд

Следователи теруправления ГБР в Полтаве завершили досудебное расследование в отношении 16 человек, подозреваемых в незаконной вырубке деревьев ценных пород на территории Валковского района Харьковской области.

"Они вырубали деревья исключительно ценных пород, после чего грузовиками перевозили в лесоперерабатывающих пунктов как на территории Харьковской области, так и за ее пределами... В результате противоправных действий государству нанесен ущерб более чем на 3,2 млн.грн", - сообщается на официальном сайте ГБР.

По данным ведомства, в группу входили 12 гражданских и 4 сотрудника сектора реагирования управления патрульной полиции в Харьковской области. Во время транспортировки древесины патрульные обеспечивали свободное передвижение транспорта, сопровождая грузовики с лесом на служебных автомобилях.

Все 16 человек обвиняются в незаконной вырубке деревьев в защитных лесных насаждениях, перевозке, хранении и сбыте древесины, повлекшем тяжкие последствия (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст . 246 УК Украины).