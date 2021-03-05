Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела под Марьинкой

Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в результате обстрелов на Донбассе, сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Сегодня, 5 марта, в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Марьинка получил ранения один военнослужащий ВС Украины", - указано на странице Украинской делегации в ТКГ в Фейсбуке.

Ему оказана медицинская помощь.

Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.