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14:15 05.03.2021

Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела под Марьинкой

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Военнослужащий ВСУ получил ранение в результате обстрела под Марьинкой

Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение в результате обстрелов на Донбассе, сообщает Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

"Сегодня, 5 марта, в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Марьинка получил ранения один военнослужащий ВС Украины", - указано на странице Украинской делегации в ТКГ в Фейсбуке.

Ему оказана медицинская помощь.

Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

 

Теги: #оос #ранение #военный
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