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13:38 05.03.2021

Ермак: Скоро сможем заговорить о полной перезагрузке КС

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Ермак: Скоро сможем заговорить о полной перезагрузке КС

Обновление регламента работы и состава Конституционного суда (КС) в Украине может произойти уже в скором времени, считает глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Судебная реформа идёт в нормальном рабочем и конструктивном режиме. Была дана команда президента. Он - драйвер судебной реформы. В скором времени мы сможем говорить о полной перезагрузке Конституционного суда, которая, надеюсь, начнётся со смены его руководителя, который полностью и себя дискредитировал, и своё ведомство", - сказал Ермак на онлайн-брифинге по вопросам внутренней и внешней политики Украины с "Европейским политическим центром" в пятницу.

По его словам, "на текущей неделе была представлена трехлетняя Стратегия развития органов правосудия и конституционного судопроизводства, и Украина достигнет на этом пути успеха".

Ермак также напомнил, что "в Украине практически завершена реформа прокуратуры".

Теги: #перезагрузка #ермак #кс
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