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13:32 05.03.2021

Шмыгаль прогнозирует, что коммерческая цена вакцин от СOVID-19 для потребителей составит 300-1200 грн

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Шмыгаль прогнозирует, что коммерческая цена вакцин от СOVID-19 для потребителей составит 300-1200 грн

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что коммерческая цена вакцин от СOVID-19 для потребителей будет составлять 300-1200 грн.

"Сейчас цена этой вакцины у производителя (Pfizer – ИФ) колеблется от $15 до $20. Идут испытания новых вакцин, производители быстро разворачивают мощности, за несколько месяцев конкуренция будет очень высока. Это сбалансирует рынок. Думаю, если вакцины от гриппа или дифтерии в коммерческом использовании стоят 300-1 200 грн, то вакцина от СOVID-19 будет в этих же пределах", - сказал Шмыгаль в интервью изданию "Фокус".

Также он отрицает возможность, что цена вакцины на коммерческом рынке может составить 1 тыс. евро.

 

Теги: #шмыгаль #прогноз #вакцина #стоимость
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