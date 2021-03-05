События

10:09 05.03.2021

ТКГ все больше напоминает театр абсурда из-за позиции РФ - Кулеба

1 мин читать
ТКГ все больше напоминает театр абсурда из-за позиции РФ - Кулеба

Позиция Российской Федерации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ), из-за которой переговорный процесс затягивается и какие-либо решения не принимаются, ставит вопрос о принципиальной возможности проведения эффективных переговоров на этой площадке, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В ТКГ сейчас надо говорить не об изменении места, а о том, чтобы там в принципе происходили эффективные переговоры, потому что из-за позиции РФ ТКГ все больше напоминает театр абсурда, где Россия и приглашенные представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" просто водят ситуацию по кругу, прибегают к каким-то абсурдным аргументам, дискуссиям, лишь бы только затягивать процесс и не принимать никаких решений", - сказал Кулеба на онлайн-пресс-брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что не место проведения ТКГ является проблемой. "Проблемой является то, что, несмотря на все усилия Украины, все усилия нашей делегации в ТКГ, мы видим с той стороны сплошной деструктив, и называние белого черным, и попытки перекладывать ответственность за все на Украину. Не то, чтобы это было что-то новое, чего мы не знали, но сейчас, за последние семь лет конфликта, это уже просто вышло на какой-то топ-уровень, и это та проблема, которую надо в первую очередь решать", - указал глава МИД Украины.

Теги: #кулеба #ткг
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:51 05.03.2021
Планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС – Кулеба

Планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС – Кулеба

23:34 04.03.2021
СММ ОБСЕ вновь зафиксировала более 100 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

СММ ОБСЕ вновь зафиксировала более 100 нарушений режима прекращения огня на Донбассе за сутки

21:34 04.03.2021
Гармаш: Заявление Грызлова о "попытке провоцирования" украинской стороной эскалации военного конфликта на Донбассе - попытка запугать и заставить Украину сесть за стол переговоров с ОРДЛО

Гармаш: Заявление Грызлова о "попытке провоцирования" украинской стороной эскалации военного конфликта на Донбассе - попытка запугать и заставить Украину сесть за стол переговоров с ОРДЛО

19:21 04.03.2021
РФ должна начать выполнять взятые мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других, заявляют в МИД Украины

РФ должна начать выполнять взятые мирные обязательства, а не перекладывать ответственность на других, заявляют в МИД Украины

15:54 04.03.2021
Кулеба: никто никогда не будет иметь права оскорблять Украину, ставить под сомнение ее территориальную целостность

Кулеба: никто никогда не будет иметь права оскорблять Украину, ставить под сомнение ее территориальную целостность

18:36 03.03.2021
В ТКГ предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе

В ТКГ предварительно договорились о создании рабочей группы по мониторингу экологической ситуации на Донбассе

18:29 03.03.2021
Кулеба: некорректными высказываниями словацкий премьер портит дружественные отношения между Украиной и Словакией

Кулеба: некорректными высказываниями словацкий премьер портит дружественные отношения между Украиной и Словакией

13:46 03.03.2021
Киев расценивает заявление т.н. "ДНР" как угрозу одностороннего выхода российской стороны из "режима тишины" – Кравчук

Киев расценивает заявление т.н. "ДНР" как угрозу одностороннего выхода российской стороны из "режима тишины" – Кравчук

13:25 03.03.2021
Зеленский: в контакте с госсекретарем США ощутили не напряженность, а поддержку Украины

Зеленский: в контакте с госсекретарем США ощутили не напряженность, а поддержку Украины

19:12 02.03.2021
РФ в ТКГ в очередной раз заблокировала вопрос открытия КПВВ в Луганской области – украинская делегация

РФ в ТКГ в очередной раз заблокировала вопрос открытия КПВВ в Луганской области – украинская делегация

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Винницкая и Закарпатская области на грани вхождения в "красную" зону - глава Минздрава

Планируем разрешить двойное гражданство со странами ЕС – Кулеба

В Украине за сутки 10 155 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 149 человек

Зеленский утвердил положение о Конгрессе местных и региональных властей

Суд возбудил дело о банкротстве "Обозревателя" за невыплату 300 тыс. грн компенсации бизнесмену Фуксу

ПОСЛЕДНЕЕ

Винницкая и Закарпатская области на грани вхождения в "красную" зону - глава Минздрава

Доля "британского" штамма коронавируса в ФРГ уже достигла 40% - Институт Роберта Коха

Папа Римский отправился с четырехдневным визитом в Ирак

Великобритания разработает новые ракетные катера специально для нужд ВМС Украины

Украину в предпраздничные дни ожидают дневное солнце и ночные заморозки

Шмыгаль выразил соболезнования в связи с крушением турецкого военного вертолета

Токио планирует продлить режим ЧП

Зеленский соболезнует в связи с крушением турецкого вертолета и гибелью 11 военных в Турции

Разумков и Кулеба соболезнуют в связи с крушением турецкого вертолета и гибелью турецких военных

В Украине за сутки 10 155 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 149 человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА