Зеленский соболезнует в связи с крушением турецкого вертолета и гибелью 11 военных в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский соболезнует турецкому народу в связи с крушением турецкого вертолета и гибелью 11 военнослужащих в районе провинции Биатлис (Турция).

"Искренние соболезнования народу Турции в связи с гибелью военнослужащих в результате падения вертолета в провинции Битлис. Близким погибших - сил пережить эту страшную потерю, а раненым - скорейшего выздоровления", - написал Зеленский в своем микроблоге Твиттер в пятницу утром.