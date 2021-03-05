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02:38 05.03.2021

В Харькове презентовали проект музей на базе городских подземелий

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Экскурсионно-туристический проект "Музей харьковских подземелий" был представлен на заседании Туристического совета в горсовете.

"Мы бы хотели создать историко-культурный центр на базе трех пока отдельных объектов: подземных ходов Харьковского гостиного двора, подвальных частей здания городского совета по ул. Квитки-Основьяненко, 7 и здания по ул. Квитки-Основьяненко, 4/6. Эти локации могут работать как отдельно, так и как единая система", - цитирует пресс-служба члена правления Харьковского областного благотворительного фонда содействия историко-культурным исследованиям "Дети подземелья" Игоря Денисенко.

Он отметил, что проект предусматривает возможность проведения различных научных, образовательных и культурных мероприятий.

"Например, подземная часть здания городского совета может использоваться в качестве выставочного зала, где можно проводить научные, образовательные и культурные мероприятия: конференции, круглые столы, лекции, мастер-классы и пр. Будут функционировать и выставки, которые могут быть как постоянными (например, посвященные истории Харькова или истории городского самоуправления), так и временными", - сказал Денисенко.

По его словам, сейчас проводятся исследования, чтобы выяснить, каким образом можно совместить эти подземные сооружения. Кроме того, совместно с Департаментом международного сотрудничества горсовета уже разработаны проекты туристических маршрутов и уже проведены пилотные экскурсии.

"Мы бы хотели, чтобы старинное подземелье осталось таким, каким оно было два века назад, со всеми интересными артефактами, которые были там найдены. Нужно только сделать его более безопасным: провести освещение, сделать вентиляцию, позаботиться о противопожарных мерах, поместить артефакты в прозрачные боксы. Все это нужно сделать таким образом, чтобы воздействие на саму старинную постройку было минимальным", - сказал Денисенко.

Теги: #проект #украина #харьков #музей
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