В Киевской области начал действовать "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности

В Киевской области с 4 марта начал действовать "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности в связи с распространением коронавирусной болезни Covid-19.

"На территории регионов, вошедших в "оранжевую зону", действуют те же карантинные ограничения, что и на "желтом" уровне. То есть разрешается проведение культурных и спортивных мероприятий, работа ресторанов, кафе, баров и столовых до 24:00, а также бассейнов, спортзалов и фитнес-центров", - сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации в соцсети Фейсбук.