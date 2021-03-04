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17:26 04.03.2021

В Киевской области начал действовать "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности

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В Киевской области начал действовать "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности

В Киевской области с 4 марта начал действовать "оранжевый" уровень эпидемиологической опасности в связи с распространением коронавирусной болезни Covid-19.

"На территории регионов, вошедших в "оранжевую зону", действуют те же карантинные ограничения, что и на "желтом" уровне. То есть разрешается проведение культурных и спортивных мероприятий, работа ресторанов, кафе, баров и столовых до 24:00, а также бассейнов, спортзалов и фитнес-центров", - сообщила пресс-служба Киевской областной государственной администрации в соцсети Фейсбук.

 

Теги: #киевская_область #коронавирус
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