Правоохранители вернули в госсобственность незаконно отчужденные общежития Национального авиационного университета

Киевские правоохранители вернули в государственную собственность незаконно отчужденные общежития Национального авиационного университета, которые по поддельным документам выбыли в собственность коммерческой структуры в 2016 году.

"Установлено, что в 2016 году на основании ряда поддельных документов незаконно выбыли в собственность коммерческой структуры помещения двух общежитий по ул. Ветряные Горы в Киеве площадью более 2 тыс кв. м. стоимостью более 24 млн грн, которые находились на балансе Национального авиационного университета", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в четверг.

Отмечается, что в связи с этим, еще в декабре 2016 года Киевская местная прокуратура № 7 обратилась с иском в суд о возвращении общежитий государстве. Подольский районный суд города Киева в 2017 году и апелляционный суд города Киева в 2018 году в удовлетворении иска прокурора отказал.

"Не соглашаясь с указанными судебными решениями, прокуратура обжаловала их в Верховном Суде. Суд кассационной инстанции, поддержав позицию прокуратуры, отменил решение апелляционного суда города Киева и направил дело на повторное рассмотрение в суд апелляционной инстанции", - подчеркивают правоохранители.

Они добавляют, что постановлением Киевского апелляционного суда иск прокурора удовлетворен.

"Указанные объекты недвижимости возращены в государственную собственность в пользу Министерства образования и науки Украины", - резюмируют правоохранители.